Bilen vandt han på en auktion for beslaglagte biler til en købspris på 1,9 millioner kroner. Den eftertragtede Lamborghini Huracan Spider, har indtil nu stået i Frederik Jespersens autohandel, hvor han selv har gået og nydt synet af en drengedrøm, der for en måned siden gik i opfyldelse.

Men nu skal bilen videre på sin rejse, og her bliver næste stop Tyskland.

- Danmark er et lille land, og det er ikke sådan, at jeg siger, der ikke er kunder til den her. Men der bor 90 millioner mennesker i Tyskland, så der er markedet bare større, forklarer Frederik Bondo Jespersen.

Bilen bliver salt til salg for tre millioner kroner plus moms uden afgift. Og selvom salgsprisen er noget højere end den pris, han købte den for, så er han helt overbevist om, at bilen nok skal blive solgt.

- Det er nu højsæsonen er, så det bliver rigtig spændende at se, hvad der sker inden for den næste måneds tid. Men sælge bilen, det skal vi nok! Det slår Frederik Bondo Jespersen fast.