Her er den nye ejer af beslaglagt Lamborghini

Efter en nat, der ikke bød på megen søvn, var lettelsen ikke til at tage fejl af, da 27-årige Frederik Bondo Jespersen mandag formiddag brød ud i et jubelbrøl.

Årsagen?

Han havde netop vundet en auktion hos auktionshuset BCA Auto Auktion i Vejle på en Lamborghini Huracan Spider til den nette sum af 1,907 millioner kroner. Bilen blev landskendt, da bilens tidligere ejer - nordmanden Shaka Ameen - kom susende med mindst 228 kilometer i timen på Hirtshalsmotorvejen i oktober 2021.

Manden fra Stavanger havde netop købt bilen i Tyskland og var på vej hjem til Norge med den, da han blev stoppet af politiet. Hastighedsovertrædelsen faldt ind under færdselslovens bestemmelser om vanvidsbilisme, hvorfor den nye ejermand måtte vinke farvel til sin bil.



Nu havner den to millioner kroner dyre bil så i Ørbæk på Fyn. Det fortæller bilens nye ejer, der driver autohandlen Bilboel A/S, der sælger luksus- og drømmebiler. Og han lægger ikke skjul på, at det er en drøm, der går i opfyldelse.

- Prøv at høre her. Jeg er en ung mand, og jeg drømmer om biler 24/7. Jeg kan ikke få nok. Da jeg var otte-10 år gammel og var i Rimini i Italien, så jeg en Lamborghini. Det syn glemmer jeg aldrig, og nu har vi en selv. Og så er det første gang. Det er enormt specielt, fortæller Frederik Bondo Jespersen til TV 2 Fyn.

- Det dyreste, vi har købt

På Bilboel.dk's Facebookside er der en kort videosekvens fra det øjeblik, handlen er i hus. Det er svært at se forbi glæden, og Frederik fortæller da også, at det var et specielt øjeblik for ham:

- Det er svært at holde glæden tilbage. Vi har lavet mange sjove og specielle ting. Vi har solgt mange Porsche'r, Aston Martins og Bentley'er, men det her er min første Lamborghini. Det er den største handel. Vi har lavet noget, som er tæt på, men ikke på det her niveau. Det er det dyreste, vi har købt, siger den nye ejer.

Tirsdag drager Frederik mod Vejle for at sparke nogle dæk og hente bilen hjem til sin bilforretning. Hvad der kommer til at stå på det prisskilt, der skal hænge i forruden, ved han endnu ikke.

Men avancen skulle gerne være større end på en bil til 30.000 kroner, griner Frederik Bondo Jespersen.

- Det er klart, der er større chance på at tjene 50. eller 100.00 kroner på en bil i den klasse, siger han og uddyber:

- Jeg er bilhandler, så hvis ikke jeg kan få mere for den, end jeg har givet, så har jeg gjort en dårlig handel. Men hvad den eksakte pris bliver, ved jeg ikke, men den kommer til at koste over to millioner.

Kan man booke en prøvetur?

Én ting synes dog at være sikker. Bilens tidligere ejer har udtalt, at han ikke har råd til at købe den tilbage. Men det er nu heller ikke et emne, der bekymrer Frederik Bondo Jespersen - endnu.

- For at være helt ærlig køber vi den til vores lager. Jeg har ikke nogen kunde, der vil købe den. Jeg køber bilen, gør den klar, og så kører jeg den ind i min udstilling, og så satser vi på at finde en køber.

Dermed kan man snart selv få syn for sagen, hvis man er på markedet for en Lamborghini til et par millioner.

Overvejer man en prøvetur, er Frederik Bondo Jespersen ikke afvisende for at låne bilen ud. Men kunder, der leder efter biler i denne prisklasse, ved som regel, hvad de vil have:

- På denne her type biler, i denne her kaliber, plejer folk ikke at spille vores tid. Men hvis det er nogen, som er opgaven voksen, så kan man også komme ud at køre en tur. Kommer der fire gutter i en ældre lille bil, så kigger vi nok en ekstra gang på dem, selvom de selvfølgelig kan have vundet i Lotto.

- Men vi har højt til loftet og kigger ikke ned på vores kunder. Vi har ofte kunder, der er blevet nægtet prøveture andre steder, og så længe folk er ærlige og opfører sig ordentligt, så er det lige meget, hvordan de ser ud.