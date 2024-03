Kom med i Danmarks mest omtalte Lamborghini - og hør brølet

Frederiks nye automobil, kører i timen otte mil, tøf, tøf...

En lettere omskrivning af den velkendte børnesang, hvor Ole i sin nye auto med en vældig fart kørte hovedet af dukkefar, virker som en passende præsentation af 27-årige Frederik Bondo Jespersen

Frederik, der i videoen oven over ikke forsøger at skjule, at han elsker sjov og mekanik, blev mandag den heldige ejer af en ny bil, nærmere bestemt en Lamborghini til knap to millioner kroner. Den er nu landet hos ham i Ørbæk, hvor han driver en bilforretning.



Så må tiden vise, om han ligesom Henning Hansens og Halfdan Rasmussens børnesang "Den lille frække Frederik" ender med at bytte bilen til en bog med billed' af et lille tog, eller om det lykkedes ham at gøre en god forretning.