S vil genoptage gamle sager i Nyborg

Socialdemokratiet i Nyborg vil genåbne sager på social- og familieområdet, som er mere end ét år gamle. Det siger 2. viceborgmester Sonja Marie Jensen (S) til TV2 Fyn, efter at en rapport fra BDO har dokumenteret store problemer i sagsbehandlingen på området.

Rapporten har kun undersøgt sager fra de seneste 12 måneder, men socialdemokraterne i Nyborg er villige til at genåbne sager, som går endnu længere tilbage.

- Hvis der er et barn, der kommer en indberetning på for 13 måneder siden, så skal det håndteres, selvom man kun har kortlagt de sidste 12 måneder. Det skal der ikke være nogen tvivl om, og det er også det, at Socialdemokratiet bærer ind til det her arbejde, siger Sonja Marie Jensen.

Hvor langt er I villige til at gå tilbage?

- Hvis vi har svigtet et eneste barn, så er jeg næsten ligeglad med, hvornår det er sket, så skal det håndteres. Derfor skal der også lyde den største opfordring til alt personale og folk i Nyborg, der har lavet en indberetning, de skal lave den igen, hvis de ikke føler, at der blevet fulgt op på den, siger hun.

Rapporten fra BDO, der blev offentliggjort tidligere i denne uge, dokumentere store problemer på social- og familieområdet i Nyborg Kommune. Rapporten peger blandt andet på mangelfuld og langsommelig sagsbehandling, manglende opfølgning på sager og handling på underretninger, forråelsesadfærd blandt medarbejdere og utilstrækkelig ledelse.