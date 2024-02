En lang liste på mere end 20 tiltag sættes i værk med det samme.

Det oplyser børn- og ungerådmand Susanne Ursula Crawley Larsen (R) på pressemødet ovenpå det ekstraordinære udvalgsmøde torsdag aften.

Hun fremhæver især fire konkrete handlinger, der blandt andet omfatter en undersøgelse af samtlige af byens skoler.

- Der iværksættes en undersøgelse af, hvorvidt skolelederne på andre af byens skoler oplever, at der kan være lignende tendenser på deres skoler. Og der laves en vurdering af, om de har tilstrækkelige muligheder. Den undersøgelse starter i morgen, hvor alle skoleledere er kaldt ind i forvaltningen, siger Susanne Ursula Crawley Larsen.

Derudover kommer hun med en klar opfordring til alle kommunens skoleledere med en indskærpelse af den bekendtgørelse, der gør det muligt for skoleledere at hjemsende børn, skærme dem fra andre børn og i sidste ende flytte dem til andre skoler.

- Vi sender her et klart signal om, at vi ønsker, at den bekendtgørelse benyttes mere konsekvens og målrettet, end den har været gjort hidtil. Det er for at sikre respekt og tryghed for de børn, der har været udsat for grænseoverskridende adfærd, siger rådmanden.

Odense Kommune vil desuden afdække potentialet for andre typer af skoletilbud.

- Det handler om at afdække, om vi har mulighed for at oprette skoletilbud, som ikke findes i dag, hvor vi kan placere børn, der har krænket andre, siger Susanne Ursula Crawley Larsen.

Det sidste tiltag hun selv fremhæver er en kritisk gennemgang af aktive børnesager på Agedrup Skole.

- Det skal ske for at se, om der er børn, der bør visiteres til andre skoletilbud.

Forvaltningens afdækning har vist, at ledelsen på Agedrup Skole har kendt til en række af de problemer, som mere end 100 forældre i mandags skrev under på. Blandt andet bekræfter skolen, at den har kendskab til tre episoder med trusler med kniv.

Afdækningen viser også, at fire af skolens er blevet meldt til politiet.