Bekræfter flere episoder med knivtrusler: Fire elever fra Agedrup Skole meldt til politiet

Det vakte opsigt helt op på højeste politiske niveau, at over 100 forældre til elever på Agedrup Skole i Odense mandag havde underskrevet et brev med en lang liste af eksempler på grænseoverskridende og uacceptabel adfærd blandt elever på skolen.

Forældrene nævnte 17 eksempler, herunder trusler med kniv. Siden har kommunen undersøgt sagen nærmere for at afdække de konkrete eksempler. Den afdækning er på et ekstraordinært udvalgsmøde torsdag aften blevet præsenteret for de syv medlemmer af Børn- og Ungeudvalget. Af de 17 eksempler kendte skolen på forhånd til syv konkrete episoder på de eksempler, der blev nævnt i forældrenes brev.