Efter knivstik mod 19-årig: Politi kræver mand fængslet

Fyns Politi vil klokken 13 kræve en mand fængslet ved et grundlovsforhør i Retten i Odense.

Politiet har sigtet ham for, i forening med fire andre, at have stukket en 19-årig mand ned under et bandeopgør den 24. september 2022.

Knivstikket fandt sted på parkeringspladsen ved Odense Congress Center, hvor politiet mener at tilsammen fem personer påførte den 19-årige ti knivstik. Den 19-årige overlevede.

Manden som i dag fremstilles i grundlovsforhør er sigtet efter straffelovens paragraf 245, der handler om legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter.

TV 2 Fyn følger grundlovsforhøret.