Forælder om ny knivsag på skole: - Dybt tragisk

Nanet Jeppesen er forælder til et barn på Agedrup Skole, og en af initiativtagerne til et bekymringsbrev om uacceptabel adfærd blandt elever på skolen, som blev sendt til skoleledelse og embedsværket i februar måned.

Hun har også hørt om en ny episode med trusler med kniv blandt eleverne, som udspillede sig på skolen fredag formiddag.

- Det er jo forfærdeligt at børn synes, at de har brug for at have en kniv med i skole. Det er jo dybt tragisk, at man som bare kommer helt derud, det ville jeg jo ønske, at man kunne undgå, siger hun til TV 2 Fyn.