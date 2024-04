Fregat kommer på besøg i Odense

Det bliver igen muligt at komme helt tæt på Odense Kommunes adoptionsskib, fregatten Peter Willemoes.

Det 139 meter lange skib lægger til kaj i Odense, så det er muligt at komme om bord og se noget af Forsvarets mest moderne maskineri og teknologi helt tæt på.

- Vi er enormt stolte af vores arbejdsplads, og for os er det en kærkommen lejlighed til at vise alle interesserede, hvad vi kan, og hvilken særlig rolle Søværnet spiller i samfundet, siger chefen for fregatten Peter Willemoes, kommandørkaptajn Kenneth Buur Jensen.

Besøger finder sted mellem 2. og 5. maj. Det er fem år siden, fregatten Peter Willemoes lagde til kaj i Odense, og det var også planen, at skibet kunne være kommet før, men coronaviruspandemien kom i vejen, så besøget måtte udskydes.