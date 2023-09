Gratis offentlig transport skal undersøges nærmere

Debatten om gratis offentlig transport i Odense har været glohed på det seneste.

Den nyeste udvikling i sagen kom i nat, da budgetforliget for Odense Kommune næste år blev underskrevet. I forliget står der, at Økonomiudvalget har besluttet, at der skal etableres et råd med de fremmeste eksperter, som skal udarbejde anbefalinger med henblik på, at Odense udnytter det fulde potentiale af letbane og busser.

En af rådets opgaver bliver at lave en datadrevet analyse af økonomi, potentiale og udfordringer knyttet til at tilbyde gratis kollektiv trafik i Odense.

Analysen skal også samle op på udvalgte erfaringer fra andre sammenlignelige byer.