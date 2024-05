For første gang i sæsonen ligger OB under nedrykningsstregen. Og med bare fire kampe tilbage af sæsonen er det ved at være sidste udkald, hvis OB ikke skal spille i NordicBet Liga næste sæson.

Odense Boldklub tabte mandag aften 3-2 til Vejle i nedrykningsdramaet, som foregik på udebane hvor fynboerne ellers normalt er bedst.

OB lagde godt fra start, og bragte sig i det 11. minut foran med 0-1 ved Max Fenger. Men blot ét minut senere udlignede hjemmeholdet.

I anden halvleg kom OB aldrig igen, mens Vejle både i 71. og 82. minut rykkede fra OB. Et enkelt mål fra OB i overtiden fra Luca Kjerrumgaard bragte kampen til slutresultatet 3-2.

OB bytter dermed plads med Vejle og rykker under nedrykningsstregen. OB ligger nu nummer 11 og har blot fire kampe tilbage til at kæmpe sig op over nedrykningsstregen og sikre sig overlevelse i Superligaen.