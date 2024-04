Ny sag på Agedrup Skole: Lærer fratrådt efter magtanvendelser

I februar sendte over 100 forældre en bekymringsskrivelse til politikere og embedsværk i Odense Kommune. Bekymringen kom på baggrund af uacceptabel adfærd, som udspillede sig i voldelige episoder og trusler børn imellem.

Men en ny sag, som Ekstrabladet er kommet i besiddelse af oplysninger omkring, tyder på at det ikke kun har været elever der har haft svært ved at styre deres temperament.

I hvert fald er en lærer nu fratrådt efter gensidig aftale - angiveligt på baggrund af voldsom adfærd overfor elever.

Forældre fortæller Ekstrabladet, at læreren mindst tre gange siden januar har været fysisk overfor elever i indskolingen og på mellemtrinet, men forældrene til børnene blev aldrig orienterede om det.

"Læreren trækker min søn ned fra stolen, så han slår ryggen. Han begynder at græde, mens læreren trækker ham langs gulvet ud af klasselokalet, hvor han lader ham ligge og går tilbage til klassen," beretter Ekstrabladet, at en far til en dreng i en af de mindste klasser på Agedrup Skole har genfortalt.

Læreren fratrådte sin stilling efter gensidig aftale i april måned, og overfor avisen bekræfter skolechef i Odense Kommune, Nikolaj Juul, at hændelserne har haft 'personalemæssige-konsekvenser'.