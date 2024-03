Ansatte oplever straf og skældud: 22 lærere på Agedrup Skole langer ud efter egen ledelse

"På Agedrup Skole har der den seneste tid været stor offentlighed om utryghed og manglende trivsel først og fremmest hos elever. Vi medarbejdere har ikke udtalt os og er heller ikke blevet hørt i sagen. Gennem de seneste år har der udviklet sig et tiltagende anstrengt arbejdsmiljø på Agedrup Skole."

Sådan begynder lærerne deres brev og fortsætter kritikken med seks konkrete punkter.

Et af punkterne handler om, at skoleledelsen ifølge lærerne undergraver deres autoritet over for eleverne:

“Voksenskældud er også noget, ansatte oplever. Oplevelser af at blive groft irettesat af ledelsen i elevers påhør finder også sted," står der i brevet.

I brevet kommer det også frem, at det, som flere forældre i pressen de seneste uger har kaldt en konsekvensfri skole, angiveligt skyldes et bevidst valg fra ledelsens side. I brevet fremgår det nemlig, at Agedrup Skole er en "skældudfri skole." Det blev skolen ifølge brevet efter sommerferien 2023.

Påtaler fra ledelsen

Ifølge brevet er flere lærere dog uenige i den strategi.

"Ansatte kan være uenige med ledelsen og påtale dette eller kan være nødsaget til at hæve stemmen over for elever. Efterfølgende har ansatte oplevet at få mundtlige og skriftlige påtaler fra ledelsen og fået at vide, at de har et forkert børnesyn," står der i brevet.