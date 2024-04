Overvågningsvideo viser bil brage gennem hæk og ind i Netto

Nye overvågningsbilleder fra den vietnamesiske købmand Saigon Marked i Odense giver et nyt indblik i, hvad der skete, da en 72-årig kvinde onsdag ved middagstid bragede gennem vinduet til Netto-butikken på Nyborgvej og endte helt henne mellem kasselinje 1 og 2.

TV 2 Fyn bringer overvågningsvideoen med tilladelse fra Saigon Marked.

På billederne kan man se, hvordan bilen, en Nissan Leaf, bliver sat til standsning på parkeringspladsen foran netop Saigon Marked. Men fem sekunder senere kører bilen først gennem en hæk, så hen over både vejbanen og letbanesporet på Nyborgvej, inden kører hen over fortovet og brager ind gennem et butiksvindue i Netto-butikken.