Se de vanvittige billeder: Bil bragede gennem Nettobutik - standsede først ved kassen

En bil er onsdag ved middagstid braget gennem vinduet til Netto-butikken på Nyborgvej, og stoppede efter den dramatiske entre ved siden af kasselinje 1 og 2 i butikken.

På turen beskadigede bilen også et el-skab, så letbanen kortvarigt var ude af drift.

Ingen er dog kommet til skade ved den usædvanlige soloulykke, som skete i supermarkedets åbningstid, oplyser Mads Boel fra Fyns Politi.

Butikken er dog blevet udsat for store ødelæggelser, og vil formentlig holde lukket i et par dage, da meget af elektronikken omkring kasserne er ødelagt, fortæller Sebastian Vinther, der er regionschef i Netto på Fyn og i Sønderjylland.

- Men det er ikke det, som har vores fokus lige nu. Vi har fokus på personale, kunder og en bilist som har oplevet noget meget voldsomt, siger han.

Foreløbigt har Netto rekvireret en krisepsykolog, som vil ankomme indenfor kort tid, og hjælpe personalet ovenpå den ubehagelige oplevelse. Netto vil også have fokus på at hjælpe personalet i de kommende uger, oplyser Sebastian Vinther, der fortæller at samme kriseplan som man bruger ved røverier er iværksat.

