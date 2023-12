Rådmand: Vismænd giver Odenses klimahandleplaner rødt kort

Han peger på, at miljøøkonomisk vismand Lars Gårn Hansen i forbindelse med rapporten har udtalt, at der kan være gode grunde til at sætte hastigheden ned.

- Jeg noterer mig også, at vismændene siger, at der kan være mange andre hensyn i forhold til at sætte hastigheden ned for eksempel trafiksikkerhed for børn og støj. Det anerkender han sådan set også, at det kan man gøre helt legitimt. Der er andre politiske hensyn at tage, siger Rasmus Ryrberg Høyer.

Socialdemokraterne indgik i november en ny aftale om en mobilitetsplan med de andre partier uden om Venstre og Det Konservative Folkeparti.