Skuffelse efter Champions League farvel

Selvom Odense Håndbold vandt eftermiddagens kamp mod Bietigheim 32-30, så var det ikke nok til at gå videre i Champions League.

Derfor var der også skuffelse i den fynske lejr efter kampen.

- Jeg er virkelig ærgerlig, og jeg er virkelig ked af det, siger Andrea Aagot Hansen, som spiller højre fløj.

Odense skulle som minimum vinde med fire mål for at tvinge kampen i straffekast, men vandt kun med to.

- Vi stresser helt vild, og så snart vi kommer foran med fire, så går vi lidt i panik, og så kommer de op igen, og så gik det bare galt, Andrea Aagot Hansen.