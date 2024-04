Se de vilde billeder - farligt pakhus rives ned

I dag nedrives overbygningen på det vakkelvorne Pakhus i Svendborg. Efter at være blevet undersøgt lyder dommen, at overbygningen ikke står til at redde.

Tagkonstruktionen, der bærer lasten fra overbygningen, er så beskadiget, at bygningen er for usikker og kan give efter, hvornår det skal være.

- Vi river overbygningen ned, så det ikke skal styrte ned på vejen, og for at folk ikke skal komme til skade, fortæller Claus Henrik Hansen, der er maskinfører ved P-Olesen og med til at rive overbygningen ned.

Efter overbygningen er revet ned i dag, skal kommunen tage stilling til, om resten af bygningen også skal rives ned, eller om de vil bevare det.