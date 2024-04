Loven om vanvidskørsel gør det muligt for politiet at beslaglægge et køretøj i visse tilfælde. Det gælder blandt andet, hvis føreren kører over 200 km/t eller med en promille på over 2,0. Loven trådte i kraft 31. marts 2021.

På landsplan er der solgt beslaglagte køretøjer for 30.508.277 kr. Flere end 3.200 bilister er blevet sigtet for vanvidskørsel.