Sigurd mistede sin bil efter vanvidskørsel i byzone - nu har han købt den tilbage på auktion

- Det er en bil, jeg har brugt rigtig mange timer i, hygget mig med venner, kørt ture i - så det er meget mere en bare en bil, fastslår han.

En bil, der nu samlet har kostet ham 430.000 kroner.

- For mig handler det ikke så meget om pengene. Det handler om, at jeg nu får en afslutning på de to år, jeg har gået med meget psykisk kamp og halvandet år i uvished, inden jeg var i retten. Så det giver mig en indre ro at have bilen tilbage og få en afslutning.

Sigurd Hjort Bruun skal dog vente et år mere, før han rigtigt kan sætte sig bag rattet igen - men det faktum ændrede ikke på, at det var vigtigt for ham at få bilen tilbage nu.

- Nu er den tilbage hos mig. Jeg synes, det var så underligt, at en bil, jeg havde gået så meget op i og lave så mange ting ved, at jeg skulle se en anden person køre rundt i den, når jeg ikke selv har valgt at skille mig af med den.

Selvom processen har været hård, tager Sigurd Hjort Bruun alligevel noget med sig. Man lærer heldigvis af sine fejl. For ham blev det bare på den hårde måde.

- Jeg kommer ikke til at dumme mig på den her måde igen, for det er ikke sjovt at skulle undvære et kørekort i tre år, fastslår han.