Det seneste halve år har der været fire hærværksepisoder på McDonald's på Risingvej i Odense. På TV 2 Fyns foranledning var folketingsmedlem for Dansk Folkeparti Alex Ahrendtsen forbi stedet for ved selvsyn at se der skader, en hætteklædt, ukendt gerningsmand natten til lørdag udrettede, da han med et bat smadrede restaurantens ruder og bestillingsstandere.

I videoen ovenover kan du se Alex Ahrendtsen, der privat bor i nærheden, reagere på de skader, der blev påført restauranten.