SDU slår i bakgear: Gravide og ammende får mere eksamenstid

Studerende på Det Sundhedsvidenskabelige Institut på SDU gik sidste måned i pressen, efter nye regler forbød gravide og ammende at få ekstra tid til eksamen, hvis de eksempelvis havde øget behov for tissepauser eller at amme sit barn.

Det har ifølge fagforeningen FADL fået SDU til at slå i bakgear, og indføre mere lempelige regler for studerende der enten venter sig, eller fornyligt har født.

Efter et møde med fakultetets dekan har nemlig affødt, at der bliver indført regler lignende dem der eksisterer på Aarhus Universitet, hvor gravide og ammende kompenseres for det reelle tidsforbrug på toiletbesøg, amning og lignende.