Mor må ikke få tid til at amme under eksamen: - Det er et kæmpe tilbageskridt

Gine Maltha Kampmann peger på manglende anerkendelse for de udfordringer, der kan følge med en graviditet.

- Vi ved, at der er en stor andel af gravide, der har store fysiske gener, som påvirker deres mulighed for at arbejde. Og det er tilstrækkeligt mange kvinder til, at det burde anerkendes som reelle fysiske udfordringer - også på universiteterne.

- Ringere vilkår

Hvis Katja Holm skulle gå hen og blive gravid igen, er hun nervøs for, om hun mon så kan få ekstratid til en eksamen, hvis det skulle blive nødvendigt.

- Vi får ringere vilkår som gravide og ammende, og jeg synes det er et kæmpe tilbageskridt for kvinder i forhold til at være studerende og sætte børn i verden.

Derfor bør der også ses på reglerne på landets universiteter, siger Gine Maltha Kampmann.

- Man skal måske kigge på de regler, man har på universiteterne, for sine eksaminationer og dispensationer. Lave en gennemgang af dem, hvor det undersøges, hvordan de egentlig afspejler virkeligheden, siger hun.

På Aarhus Universitets hjemmeside fremgår det, at særlige eksamensvilkår tilbydes blandt andet til gravide. Her kan tilbydes ekstra tid til pauser fra siddende stilling, når eksamen falder indenfor de sidste otte uger af graviditeten. Som dokumentation kræves elevens vandrejournal.



Tid til handling

TV 2 Fyn har spurgt Sara Emil Båring, der er uddannelsesordfører for Socialdemokratiet om, hvordan hun oplever gravides muligheder for dispensation på universiteterne. Og hun mener, at der skal gøres noget nu.

- Jeg vil gerne have en dialog med Syddansk Universitet om, hvad der er på spil her, ligesom jeg vil tage en dialog med ministeren om, hvad der kan gøres for at hjælpe de kvinder, der er i slutningen af deres terminsperiode.

Også medlem af Ligestillingsudvalget og ligestillingsordfører for Socialdemokratiet, Trine Bramsen, mener der skal ses på, hvordan praksis er.

- Det skal være helt tydeligt, hvad man anerkender og hvad der skal vedlægges en ansøgning om dispensation, så der ikke er nogen tvivl, siger hun.

Merete Munk, der er sekretariatschef på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på SDU skriver til TV 2 Fyn, at det er underlagt tavshedspligt og at man derfor ikke kan udtale sig konkret om sager i forhold til studerende og ansatte. Hun skriver samtidig at man kan klage over et studienævns afgørelse, hvis man ønsker. TV 2 Fyn ville gerne have spurgt ind til praksis for vurdering af fysiske gener ved graviditet og amning.