Se videoen: Dykkere genbesøger gammel Ærøfærge på bunden af havet

For snart ti år siden blev Ærøsundfærgen sænket ned i det sydfynske Øhav. Færgen skulle både være et mål for dykkere, ligesom naturen skulle omdanne det til et rev med masser af liv. Men hvordan er det egentlig gået med den gamle Ærø-færge?