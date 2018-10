Kommune beder om hjælp: 1 ud af 5 åbner ikke deres post

Odense Kommune beder nu brancheforeninger om hjælp til at få virksomheder til at åbne deres Digital Post.

Det er foreninger som Cityforeningen, Arbejdsgiverne, Lægeforeningen i Region Syddanmark samt vollsmose Torv, der på Odense Kommunes opfordring har sendt en informationsmail ud til deres medlemmer for at minde dem om at åbne de digitale breve.

- Vi håber hermed at få rigtig mange virksomhedsejere i tale. Vi vil nemlig gerne gøre opmærksom på, at håndteringen af Digital Post i virksomhederne er langt nemmere i dag end da det blev gjort obligatorisk for fem år siden, siger chefkonsulent Birgitte Hjelm Paulsen fra IT & Digitalisering i Odense Kommune.

Statistik viser, at helt op til 25 procent undlader at åbne deres post i nogle brancher.

Indeholder vigtig information

Hvis virksomhederne ikke åbner deres post, risikerer de at gå glip af vigtig information fra det offentlige.

Digital Post kan blandt andet indeholde fakturaer, rykkere, indhentning af virksomhedsstatistik eller orientering om trafikale forhold. Det kan også være tilbud til iværksættere.

Derfor er det også gjort nemmere at tilgå den digitale post, fortæller Birgitte Hjelm Paulsen.

- Blandt andet kan vi af statistikkerne se, at rigtig mange af dem, der ikke åbner deres post heller ikke er tilmeldt muligheden for at få besked på mail og SMS, når der er kommet ny psot i virksomhedens digitale postkasse.

Odense Kommune vil nu følge op med virale annoncer, radiospots og avisannoncer for at få flere virksomheder med på vognen.

