16-årig dreng overfaldet og truet med skruetrækker

Ved 21-tiden torsdag aften blev en 16-årig dreng overfaldet af tre gerningsmænd. Overfaldet fandt sted på en parkeringsplads i Dalum, hvor Dianavænget krydser Athenevænget.

Drengen var gået fra en lejlighed i området for at kigge efter et vennepar. Det oplyser vagtchef ved Fyns Politi, Anders Furbo Therkelsen.

- De tre gerningsmænd, som beskrives som værende af anden etnisk herkomst, ankom til parkeringspladsen i en mindre sølvgrå bil, muligvis en Peugeot, fortæller Anders Furbo Therkelsen.

Truet med skruetrækker

På Parkeringspladsen overfaldt de tre gerningsmænd den 16-årige dreng. Han fik et slag i maven og blev truet med en skruetrækker, hvorefter gerningsmændene stjal hans Armani-rygsæk, som indeholdt hans pung og andre personlige ejendele.

Den 16-årige kom ikke alvorligt til skade. Gerningsmændene er dog stadig på fri fod.

Har du oplysninger i sagen, kan du kontakte Fyns Politi på telefonnummer 114.