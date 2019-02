Assens klar med placering af nyt nationalt center for kyst- og lystfiskeri

Mandag i næste uge skal Udvalget for Miljø, Teknik og Plan og udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Kultur vurdere kommunens egen indstilling til placeringen af et nyt nationalt center for fiskeri.

Nyheden om, at et nyt formidlings- og oplevelsescenter skal bygges i Assens Kommune kom ved offentliggørelsen af forrige års finanslovsaftale. Staten har samlet set bevilget 32 millioner kroner over fire år til etableringen.

Indstillingen fra kommunens embedsværk peger på, at den kommunalt ejede Agernæs Havn, der ligger på vej mod Helnæs, er det mest optimale sted at bygge det nye nationale center.

- Man har lavet et oplæg på, at det er Agernæs, der kunne være stedet, og det er anbefalingen til udvalgene, at de træffer en beslutning om, at det er dér, det kommer til at ligge, siger Assens borgmester, Søren Steen Andersen (V).

Formanden for Beskæftigelse, Erhverv og Kultur, Finn Brunse (S), kalder placereingen interessant.

- Jeg synes, at placeringen ved Agernæs Havn rummer interessante perspektiver. I nærområdet er der turismeerhverv som hoteller og campingpladser, der kan fungere som base for de besøgende til det nye center. Vi har en forventning om, at centeret bliver et omdrejningspunkt for vækst og udvikling, der kan være med til at skabe omsætning for vores lokale virksomheder i området. Set med kulturhistoriske briller passer placeringen ved den tidligere udskibningshavn også godt til centerets tema. Det bliver interessant at drøfte indstillingen med de andre medlemmer på vores udvalgsmøde, siger han.

Skal placeres ved havet

I den seneste tid har Assens Kommune undersøgt området ved Helnæs Bugt for mulige placeringer.

Kriterierne har blandt andet været, at infrastrukturen i området skal være egnet, og at centeret - ganske oplagt, kan man mene - skal ligge tæt ved havet..

- Vi må forvente en del trafik omkring centret og i nærområdet, og derfor er det væsentligt, at infrastrukturen kan bære det. Derfor synes jeg personligt, at placeringen ved Agernæs Havn virker som en god placering. Her er jo i forvejen en havn med daglig færdsel, parkerede biler og både. På vores møde mandag vil vi i udvalget kigge nærmere på den foreslåede placering ved Agernæs Havn, siger Dan Gørtz, der er formand for kommunens Miljø, Teknik og Plan-udvalg.