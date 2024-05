15-årige Gaby: - Jeg troede, det var noget galt med mig

Der var dage, hvor 15-årige Gaby Steffensen ikke kom i skole, dage, hvor der ikke var langt mellem tårer, vrede og frustration, og hvor hendes selvværd glimrede ved sit fravær.

- Jeg var et sted, hvor jeg ikke kunne rumme noget. Min dag gik ned, hvis der kom den mindste udfordring. Det kunne være én, der kommenterede på mit udseende og fik mig til at føle mig forkert. Det kunne være, hvis min veninde var i dårligt humør, og jeg følte, at det var min skyld, eller at det var mig, der var noget galt med, uddyber hun.

Samtidig var der det usynlige pres for at præstere i skolen, og så skete der mange ting i Gaby Steffensens familie. Det var tilbage i 2023, og hendes mor havde hørt om Ungeliv, et nyere tilbud i Middelfart Kommune til unge, der har trådt de første skridt i faretruende retning for deres mentale helbred. Et tilbud Gaby Steffensen gjorde brug af.