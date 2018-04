Bilist ramte postbud og flygtede fra stedet: Politiet leder efter to unge

På sin rute her til aften blev et postbud ramt af en bilist. Buddet slap med knubs og skrammer, oplyser Fyns Politi.

En bilist ramte et postbud, der var i gang med sin rute torsdag aften. Det skete i Stenosgade i Odense klokken 18.35.

Bilisten vinkede - ifølge postbuddet - ham frem, men føreren satte efterfølgende alligevel i gang og ramte postbuddet, der slap nådigt fra sammenstødet, oplyser Fyns Politis vagtchef.

Kørte fra stedet

Bilisten kørte fra stedet og eftersøges nu af Fyns Politi. Føreren og hans passager beskrives som to unge mænd med karseklippet hår. Bilen var en grå Golf af modellen 3 eller 4.

- Vi ved ikke, om der er tale om en misforståelse, siden bilisten alligevel kører frem, men vi vil rigtig gerne tale med de to unge fyre for at høre deres side af sagen, fortæller den vagthavende ved Fyns Politi.

Hvis du har oplysninger i sagen, eller har set uheldet, kan du henvende dig til Fyns Politi på telefonnummeret 114.

Læs også Audi i brand på motorvejen: Ingen tilskadekomne