Onsdag skal vi stemme enten ja eller nej til, hvorvidt forsvarsforbeholdet skal afskaffes. Det er en afstemning, der allerede på forhånd har voldt store problemer, fordi det er så svært at forstå, hvad der egentligt skal stemmes om.

Men videoen her forklarer dig alt, du behøver at vide for at kunne sætte dit kryds.