Bøf-Jensen sætter sin private villa til salg: 28,5 millioner kroner

Ejeren af den kriseramte restaurantæde, Jensens Bøfhus, Palle Skov Jensen, har sat villaen på Langelinie i Odense til salg. 28,5 millioner kroner er villaen sat til.

355 kvadratmeter bolig. 3.393 kvadratmeter grund. En garage på 81 kvadratmeter.

Palle Skov Jensen, eller i folkemunde Bøf-Jensen, har sat sin patriciervilla på Odenses måske mest mondæne adresse på Langelinie til salg.

På prissedlen står der 28,5 millioner kroner, og til den pris får man, uover ovenstående, i alt 717 kvadratmeter i tre etager.

Ifølge ejendomsmægler Lilienhof emmer Palle Skov Jensens villa "af original charme og er fuldstændig gennemrenoveret med kvalitet og eksklusive materialer for øje".

Villaen er oprindeligt bygget i 1931 og ombygget i 2004, men trods det, skal nye ejere have øje for en varmeregning, som tager udgangspunkt i energimærke D.

Jensens Bøfhus sælger ud

Salget er det seneste i en længere række af realiseringer af værdi omkring Palle Skov Jensen og hans kriseramte forretningsimperium.

Palle Skov Jensen har sat sin villa på Langelinie i Odense til salg.

Således blev ejendommen, som huser Jensens Bøfhus' hovedsæde og bøfkædens flagskibs-restaurant, først i februar sat til salg for 23,3 millioner kroner. Den ejendom ligger kun knap fem minutters gang fra Palle Skov Jensens, formentlig snart, tidligere pragtvilla.

Kæden har de seneste år solgt flere af de ejendomme, hvor man både har restaurant og er ejendomsejer. Dertil kommer, at koncernen sidste år satte en af Danmarks største jagtejendomme i Skåstrup-Nyhave ved Skåstrup Strand i nærheden af Bogense til salg. Prisen var først 59 millioner kroner, men blev i efteråret sat ned til 49 millioner kroner.

Bynært friluftsliv i den mondæne ende

På Langelinie får man ikke kun den mondæne vejs sidste hus inden man kører ud af den centrale del af Odense, man får også "en perfekt ramme for det tilbagetrukne privatliv samtidig med, at der er kort afstand til mange af byens tilbud og fornøjelser", skriver Lilienhoff i salgsmaterialet, og lægger tryk på det bynære friluftsliv:

"På et kvarter kan man således spadsere til Odense centrum, og den nærliggende Å-sti sikrer naturskønne rammer om gå- og løbeturene, hvad end de går forbi Odense Zoo og Fruens Bøge mod syd eller Munke Mose mod nord. Har man børn, kommer de trygt til den eftertragtede Hunderupskole samt flere af byens velrenommerede privatskoler".



Dyrest i Odense, men ikke på Fyn

Med 28,5 millioner kroner rammer Palle Skov Jensens villa det odensianske ejendomsmarked med øjeblikkets højeste pris.

Boligen er også Odenses dyreste per kvadratmeter. Palle Skov Jensen skal have 80.281 kroner i snit for hver eneste kvadratmeter villa. Den nærmeste villa på det parameter ligger også på Langelinie, og er sat til salg for knap 13 millioner kroner og rammer en kvadratmeterpris på 78.757 kroner.

I øvrigt har de seks dyreste ejendomme ifølge boligportalen Boliga i Odense Kommune alle adresse på Langelinie.

Målt på kvadratmeterpris bliver Palle Skov Jensens villa slået med 126 kroner per kvadratmeter af en ejendom på Grønnevej på Thurø. Her koster det 82.407 per kvadratmeter at få egen bade-/bådebro og panoramaudsigt til sundet og indsejlingen til Troense og Svendborg.

Palle Skov Jensens villa er den fjerdedyreste på Fyn. Foran den ligger blandt andet Rosenkilde Gods ved Middelfart. Her står der 49,8 millioner kroner på prisskiltet.

Dyreste ejendom på Fyn er ifølge Boliga Nakkebøll Gods på Østergyden mellem Faaborg og Vester Skerninge. Godset blev sat til salg for knap tre måneder siden, og ramte markedet med en prisseddel på 90 millioner kroner.

