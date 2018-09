Pædagoger bekymrer sig i åbent brev til kommune: Familiechef er ikke enig

Pædagoger frygter besparelser på børn- og ungeområdet i Odense Kommune. Chefen i Familie- og Velfærdsafdelingen er ikke enig med dem.

75 ansatte i Odense Kommune er bekymrede for besparelser på afdelinger med socialt udsatte børn og unge.

Men den bekymring deler chefen for Familie- og Velfærdsafdelingen i Odense Kommune, Morten Madsen, ikke.

- Det er faktisk ikke sådan, at medarbejderne bare er blevet pålagt 15 procent yderligere arbejdsopgaver, fortæller Morten Madsen og fortsætter:

- Vi har omlagt deres arbejdstid, således at vi har kunnet skaffe mere kontaktmulighed til de forældre og børn, som det drejer sig om og som har behov for den her kontakt, som de dygtige medarbejdere kan give dem.

Læs også Utilfredse pædagoger: Udsatte børn lider under sparekniven

00:12 Chefen for Familie- og Velfærdsafdelingen i Odense Kommune, Morten Madsen, frygter ikke omstruktureringerne. Luk video

TV 2/Fyn kunne i søndags fortælle, at 75 pædagoger fra to afdelinger for sårbare unge har skrevet et åbent brev til borgmester Peter Rahbæk Juel og kommunens børn- og ungeudvalg.

Vi har skaffet cirka 125 flere timer per fuldtidsmedarbejder i CIBU til at have kontakt med borgere Morten Madsen, chefen for Familie- og Velfærdsafdelingen i Odense Kommune

I brevet har pædagogerne gjort det klart, at det skal være slut med at spare på området for socialt udsatte børn og unge, og at de ikke længere kan gøre deres arbejde ordentligt.

"Det er dog vores opfattelse at vi er der, hvor kvaliteten i vores arbejde er udfordret på en måde, som forhindrer os i at leve op til Odense kommunes fælles intentioner om at forebygge sociale problemer, og herved give børn/unge samme uddannelses og udviklingsmuligheder, som andre børn/unge i vores by", skriver de 75 pædagoger i brevet.

Timer til mere kontakt

Det åbne brev kommer i kølvandet på bebudede besparelser i Odense Kommune, hvor man lægger op til, at besparelserne rammer Center for Indsatser til Børn og Unge (CIBU) samt Alternativ til Anbringelse (ATA). De to afdelinger arbejder med socialt udsatte unge.

Chefen for Familie- og Velfærdsafdelingen i kommunen fortæller til TV 2/Fyn, at der faktisk er blevet fundet 125 timer yderligere til at have kontakten med de unge mennesker.

- Vi har skaffet cirka 125 flere timer per fuldtidsmedarbejder i CIBU til at have kontakt med borgere ved at omlægge fra administration, tid til forberedelse og mødevirksomhed, og det ved vi godt også har indflydelse på medarbejdernes vilkår, siger han.

Læs også Fyn risikerer at miste 423 millioner kroner: - Det vil gå ud over velfærden

Det er langt fra første gang, at Odense Kommune lægger op til skære i pengene til sårbare familier.

I 2017 måtte de ansatte ved CIBU og ATA også mærke sparekniven.

Medarbejderne ved CIBU og ATA fik beskeden om besparelserne i juni, og nu har de så skrevet et brev i håb om, at der ikke vil blive sparet helt så meget alligevel.

Rådmand for Børn- og Ungeforvaltningen Susanne Crawly ønsker ikke at kommentere brevet.