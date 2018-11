Danmarks sjoveste komiker er fynbo

Danmarks sjoveste komiker indenfor stand-up er kåret onsdag aften, og det blev den fynske Philip Devantier.

26-årige Phillip Devantier har slået en ellers lang række af københavnere af comedy-pinden. Den odenseanske komiker har optrådt i seks år, og er mere end overrasket over titlen i følge en pressemeddelelse.

- Det har ikke lige ligget i kortene, at jeg skulle blive dansk mester i noget. Men nu har jeg vundet i noget, som jeg er så glad for - Tak, siger Phillip Devantier efter at have vundet.

På vej mod professionel karriere

Det er FBI, der afholder konkurrencen. Men FBI skal ikke forveksles med den amerikanske efterretningstjeneste. FBI står for Funny Business Inc. og er Danmarks største comedy-bureau.

Konkurrencen har løbet siden 1992, og har hjulpet flere store komikere igang med deres karriere. Heriblandt Anders Matthesen, Simon Talbot, Linda P, Ruben Søltoft og mange flere.

Phillip Devantier har med sejren vundet en ét års kontrakt med FBI, og dermed starten på en professionel karriere som stand-up komiker.

Tidligere vindere 2018 - Phillip Devantier, Bremen Teater, København

2017 - Melvin Kakooza, Glassalen i Tivoli, København

2015 - Mikkel Rask, Bremen, København

2013 - Alex Thelander, Bremen, København

2010 - Ruben Søltoft, Store Vega, København

2008 - Martin Høgsted, Magasinet, Odense.

2006 - Elias Ehlers, Portalen, Greve

2004 - Mads Brynnum, Comedy ZOO, København

2003 - Henrik Bruhn, Comedy ZOO, København

2002 - Steen "Nalle" Nielsen, Comedy ZOO, København

2001 - Samuel Meijer, Comedy ZOO, København

2000 - Geo, Comedy ZOO, København

1999 - Jonatan Spang, Comedy ZOO, København

1994-1998 - DM i Stand-Up ikke afholdt

1993 - Mads M. Nielsen, Undergrunden, Bolten's Gaard, København

1992 - Lars Hjortshøj - Din's, København Se mere

Kneb en tåre

Finalen var en publikumsrig begivenhed med et fyldt teater på bremen. Det fik også den 26-årige fynbo til at knibe en lille tåre, da han vandt.

Udover publikum var der i juryen fire kendte komikere. Carsten Bang, Jesper Juhl, Torben Chris og Brian Mørk bedømte de syv finalister sammen med publikum.

Phillip Devantier har optrådt i seks år med stand-up, hvorfor 1. pladsen var kærkommen hos fynboen, da det er et skulderklap fra publikum.

Finalisterne i årets DM i stand-up havde et aldersspænd fra finalefeltets yngste deltager på 17 år til den ældste deltager på 41 år. De syv finalister var fundet blandt de 56 deltagere, der har deltaget i DM i stand-up ved de seks indledende runder, hvor 8-10 komikere hver gang live konkurrerede om publikums gunst.

Hvis du vil se, hvordan fynboen klarede sig i et fyldt Bremen Teater, så vises finalen på Zulu 11. november.