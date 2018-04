Dansegruppe tog fusen på rejsende på perron 4

Dagens togrejsende fik sig lidt af en overraskelse fra en lille dansegruppe fra Odense. På Dansens Dag dansede de, så Odense Banegård synede af 1930’erne og 1940’erne.

Hip hop, ballet, tango, substep, afrikansk dans og meget, meget mere.

Odense har, som så mange byer verden over, summet af dans. For hvert år den 29. april er mærkedag for dansen. På museer, spisesteder og offentlige pladser først og fremmest. Men også de til- og frarejsende blev mødt med dans – i hvert fald hvis de tog toget ved Odense Banegård. For på perron 4 gav danseklubben Swing The Shoes den op for swingmusik fra 1930’erne og 1940’erne med lindy hop mellem sporene.

Fejret på 36.år

Dansens Dag blev første gang fejret 29. april 1982, hvor UNESCO-organisationen International Theatre Institute udråbte dagen til en international mærkedag for dans. Dagen falder på fødselsdagen for Jean Georges-Noverre, en fransk koreograf, balletmester og nytænker indenfor dans, der levede fra 1727 til 1810.

Siden 2007 har man i Danmark fejret Dansens Dag.