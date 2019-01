7.500 børn skal se Mio Min Mio: - Den skal have fuld skrald

- Jeg kunne flå jeres hjerter ud, råber den onde ridder Kato, mens han kigger på sin store klo.

Det kan måske godt virke lidt uhyggeligt for nogen, men om forestillingen rent faktisk er for uhyggelig kan 7.500 fynske skoleelever de næste uger vurdere.

Tirsdag aften har Odense Teater premiere på Astrid Lindgrens eventyr Mio Min Mio.

Det er en forestilling, der har vist sig at være populær blandt både skoler og teatergængere. Det glæder kommunikations og salgschef for Odense Teater Julie Lindegaard.

- Vi er blevet virkelig glædeligt overrasket over, hvor mange der gerne vil se Mio Min Mio, så det er rigtig dejligt, siger Julie Lindegaard.

Historien handler om den forældreløse Bo, der på forunderlig vis ender i den eventyrlige verden "Landet i Det Fjerne" som Mio, der skal bekæmpe den onde ridder Kato sammen med sin ven Jum Jum.

Instruktøren Frede Guldbrandsen er glad for, at så mange skoleelever skal ind og se stykket. Han mener, at stykket kan give noget særligt til børnene.

- Jeg synes, den (stykket, red.) har sådan en dejlig alvor til børn og til børn, der ikke nødvendigvis har det for nemt. Mio har ikke nogen mor og far, og de papforældre han har, der har valgt ham på børnehjemmet, er nogle skiderikker for at sige det mildt, siger Frede Gulbrandsen.

Uhygge og fuld skrald

Især fordi historien henvender sig til børn, mener instruktøren, at det er vigtigt, der bliver skruet helt op for ambitionerne.

- Det er de fremtidige teatergængere, der skal gå i teatret hvert år fra nu af til deres dødsdag, så vi giver den fuld skrald, fortæller Frede Gulbrandsen.

Han er dog spændt på at se, hvordan børnene reagerer på uhyggen i teaterforstillingen.

- Det vil jo vise sig i løbet af de næste par dage, hvor mange der løber skrigende ud. Det skal vi jo helst ikke have for mange, der gør. Men der skal jo også være noget for de sejeste, så de også får noget guf med hjem, siger Frede Guldbrandsen.

En helt særlig betydning

For instruktøren er der også en anden særlig grund til, at det er helt specielt at opsætte stykket Mio Min Mio. Historien betyder nemlig meget for instruktøren.

- Min morfar læste eventyret rundt om lejrbålet ude i haven. Når det blev mørkt læste han om Mio Min Mio for mig og mindre fætre og kusiner. Den der lejrbålsstemning med eventyr og lejrbål håber jeg, at vi kan tage med ind i det her (opsætningen, red.) Derfor er det en drøm for mig, at få lov til at spille det her fantastiske eventyr, siger Frede Gulbrandsen.

Mio hvem?

Selvom mange fynboer måske allerede kender til historien om Mio Min Mio, så var det ikke meget, hovedrolleindehaverne selv kendte til Astrid Lindgrens fortælling om den forældreløse dreng Bo og "Landet i Det Fjerne".

Som så mange andre børn, havde de begge fået læst Astrid Lindgrens historier, men ingen havde fået læst Mio Min Mio.

- Mio er ikke en, jeg er vokset op med. Den har jeg først læst efterfølgende, fortæller Jeppe Ellegaard Marling, der spiller Jum Jum.

Mathias Sprogøe Fletting, der spiller Mio i forestillingen kendte heller ikke til historien. Han blandede flere historier sammen.

- Jeg skulle lige finde ud af, hvad der var Mio og hvad, der var Brødrene Løvehjerte, fortæller han.

Men efter at have læst eventyret og nu også spillet det på teater, har det gjort indtryk hos ham, og Mathias Sprogøe Flettings eget barn skal derfor ikke snydes for Mio Min Mio.

- Nu har jeg en dreng på to år, så den er lige det sværeste at læse op for ham nu, men når han forstår det, så skal han nok få læst den op, siger Mathias Sprogøe Fletting.