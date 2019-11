Indsamling til flygtninge: - Der er ikke så mange, der bliver sure

Klokken ti indfandt de første indsamlere sig på Munkebjergskolen i Odense.

Et af flere steder i Odense, hvor Dansk Flygtningehjælps indsamlere får deres raslebøsse og en rute til indsamlingen.

Ruterne lå klar til indsamlerne her og flere andre steder i Odense, og selvom ikke færre end 470 indsamlere har meldt sig under fanerne, så er der ikke tro på, at nå rekord året med over en halv million kroner.

- Da flygtninge vandrede op ad landevejen, der fik vi 500.000 ind i Odense. Det gjorde vi knap sidste år, men hvis bare vi kan over 300.000, så tror jeg vi skal være tilfredse, sagde Tove Vincentz, som er Dansk Flygtningehjælps koordinator i Odense.

Indsamling sikrer Dansk Flygtningehjælp 11 millioner Tusindvis af borgere har søndag været på gaden for at samle ind til nødhjælpsorganisationen Dansk Flygtningehjælp. 11 millioner kroner er det blevet til, og det vækker begejstring hos Annette Spanggaard, der er direktør for global kommunikation og fundraising i Dansk Flygtningehjælp. - Det er et rigtig godt resultat, som jeg kan love, kommer til at gøre en livsvigtig forskel for mennesker på flugt. - Jeg vil gerne sige en kæmpe tak til alle de danskere, der var ude at gå for os i dag, eller som åbnede døren og gav et bidrag, siger hun i en pressemeddelelse. Pengene skal bruges til at hjælpe blandt andre de personer, som er på flugt fra krigen i Syrien. Ved sidste års landsindsamling fik organisationen 13 millioner kroner i kassen. Kilde: Ritzau Se mere

En af indsamlerne er Patrick Nielsen, men hvorfor vil han bruge en kold og fugtig søndag i det fri, frem for at sidde hjemme i sin varme stue?

- Det går til en god sag, og vi skal alligevel ud at gå med den lille. Så kan vi ligeså gøre noget godt samtidigt, argumenterer Patrick Nielsen.

I år går pengene fra landsindsamlingen til flygtninge i Syrien, Yemen og Bangladesh. Dansk Flygtningehjælp kan med lidt grej og en presenning skabe et interimistisk hjem til en flygtning for 218 kroner.

- Sådan en pressening skaber ly for regn, for sne, for sol og for vind. Så det kan man godt sige er en form for beskyttelse. Og det er vigtigt at skaffe det til mennesker, så de har et sted, siger Tove Vincentz.

Laura Elise gjorde det igen

Laura Elise Mühl er rutineret indsamler. Hun har samlet ind for Dansk Flygtningehjælp i mange år, og traver gerne Odenses villakvarterer igennem for at skrabe penge sammen.

Selvom det er søndag, og de fleste holder fri, oplever Laura sjældent at folk bliver irriteret over at blive forstyrret af en indsamler.

- Jeg synes ikke der er så mange, der bliver sure, men det er tit de ikke har kontanter, siger Laura Elise Mühl, og har en folder med, hvor man kan se, hvordan man donorer via Mobilepay.

Det er ikke alle, der er hjemme eller åbner døren, men derfor kan man godt donere penge alligevel.

Men der er også folk, der åbner døren og donerer med et smil på trods af den alvorlig baggrund.

Der er nemlig 70 millioner flygtninge i verdens brændpunkter, der har brug for hjælp.

Flere end 1.250 ly

Dansk Flygtningehjælps frivillige indsamlere fik samlet 274.000 kroner ind i Odense. Det blev så ikke over de 300.000 kroner, som Tove Vincentz havde håbet på, men med det indsamlede kan der skabes godt 1.250 interimistiske ly til bare nogle af verdens flygtninge.