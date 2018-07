Elektrisk apparat antænder barbershop

Beredskab Fyn kørte med udrykning til Nørregade i Odense mandag morgen. Inden brandmændene nåede frem var ilden slukket.

Det blev til en kort tur for Beredskab Fyn, da man mandag morgen fik en anmeldelse om brand i en barber- og frisørsalon i Nørregade i centrum af Odense.

Da beredskabet nåede frem, var ilden så godt som slukket, men hverken Fyns Politi eller Beredskab Fyn tog nogen chancer.

- Nørregade er et tæt område, så vi sender brand og redning af sted. Det virker altid lidt voldsomt, men det var stille og roligt, fortæller vagtchef ved Fyns Politi Anders Furbo Therkelsen.

Røg- og sodskader

Fyns Politi mistænker, at et elektrisk apparat var skyld i branden.

- Der er ikke store skader, men butikken har fået lidt røg- og sodskader, fortæller vagtchefen.

Naboer til barbershoppen blev kortvarigt bedt om at gå uden for, men ingen beboer blev egentligt evakueret under branden.

Ingen kom til skade under branden.

