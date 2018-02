Er Jens Galschiøt gal? Ny film giver svaret

Cafébiografen i Odense har mandag premiere på dokumentarfilm om den odenseanske kunstner Jens Galschiøt.

At Jens Galschiøt er en gal mand er ikke bare et ordspil på hans navn, men også fordi, at mandens idéer er anderledes end mange andre kunstnere.

Sådan cirka beskriver filminstruktør med mere, Stine Brandt Lilliecrona, den nu 63-årige odenseanske kunstner.

Hun har sammen med sin mand, Stephan Brandt, lavet en dokumentarfilm om Jens Galschiøt. Den har fået titlen "En gal mands værk".

Filmen har premiere mandag i Cafébiografen i Odense, og forhåndsinteressen har været så stor, at de planlagte to forevisninger er udvidet til tre.

Mening uden hoved og hale

I filmen følger Stine Brandt Lilliecrona Jens Galschiøt gennem et halvt år, mens han planlægger og udformer kunstværker, der skal bruges til en happening på Cop23 FN's klimatopmøde i Bonn i november sidste år.

- Når man er midt i det, kan det godt virke lidt som om, det er en gal mands værk. Man kan ikke finde hoved og hale i det, og pludselig kommer der andre projekter ind over.

- Men han har en mening med det. Og et mål - og det er faktisk ikke helt tosset, siger Stina Brandt Lilliecrona.

I dobbelt-interviewet herunder kan du høre mere om filmen - og Jens Galschiøts egen mening om filmens titel: