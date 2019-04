Festivalgæster frustrerede over nye prisstigninger på Tinderbox

I 2018 kostede en billet til Tinderbox Festival i Odense 1.595 kroner. Da billetterne til dette års udgave af festivalen blev sat til salg i november sidste år, var billetpriserne steget til 1.895 kroner.

Men så ville priserne heller ikke stige yderligere. Eller det var i hvert fald, hvad der blev lovet fra festivalens side, da billetterne til blev sat til salg den 8. november sidste år.

I en kommentar på Facebook skrev Tinderbox, at “billetterne bliver ikke dyrere, jo tættere vi kommer på festivalen. Priserne er faste”.

Men det er de altså ikke alligevel. Den 1. maj stiger prisen på en partoutbillet fra 1.895 kroner til 1.995 kroner. Den 4. juni stiger prisen på samme billet med yderligere 100 kroner til 2.095 kroner.

- Det er utroværdigt

Det har fået flere af festivalens gæster til tasterne, hvor de på Tinderbox’ Facebookside giver udtryk for deres frustrationer over de kommende prisstigninger.

Én af dem er Mette Wehner Andersen fra Odense, som føler, at festivalen er utroværdig, når prisen på billetterne alligevel stiger.

- Jeg synes, at det er utroværdigt, at de hæver priserne. Det er i forvejen noget af en prisstigning i forhold til sidste år. De udtalte, at priserne ikke ville stige, når vi nærmede os 1. maj. Gudhjælpemig ser vi lige pludselig, at priserne stiger 1. maj og igen i juni. Det er utroværdigt og udtryk for en arrogant holdning over for gæsterne, siger hun til TV 2/Fyn.

Kommende festivalgæster har dog stadig 15 dage til at købe billet til Tinderbox, inden prisen stiger. Det er dog ikke det, der er problemet i sagen, mener Mette Wehner Andersen.

- Jeg synes bare, det er utroværdigt. De lyver jo for os. De siger ét, og så laver de det alligevel om. Det virker, som om de mangler penge, og så sætter de priserne op, siger hun.

Prisstigninger skyldes øget budget til musik

I et skriftligt svar til TV 2/Fyn, som festivalen også har skrevet på sin Facebookside, skriver Tinderbox’ talsmand, John Fogde, at prisstigningerne skyldes et øget musikbudget.

- Musikbudgettet er i år øget fra 35 milloner til 58 millioner, det vil sige med 23 millioner, og vi fik undervejs i bookingprocessen en mulighed for at få en stribe af de største kunstnere i verden på plakaten. Så der sprang vi naturligvis til. Derudover er der sammenlagt også sat flere navne på plakaten end oprindelig planlagt.

Svaret fra Tinderbox på festivalens Facebookside. Foto: Facebook

John Fogde skriver videre, at det forøgede musikbudget hænger sammen med ambitionen om at præsentere et af Europas skarpeste musikprogrammer for gæsterne.

- Udmeldingen om prisstigningen kom efter præsentationen af det færdige musikprogram, og da prisen først ændrer sig til maj har der været - og er stadig - masser af tid til at købe sin billet til den nuværende pris, skriver festivalen videre.

Sidste år på Tinderbox

Men den forklaring preller af på Tara Maguire, som tidligere har købt billet til Tinderbox. Men det gør han ikke i år, skriver han til TV 2/Fyn.

- Jeg finder det bare besynderligt, at, lad os sige 20.000 billetter til 100 kroner mere, det er altså kun to millioner kroner, skulle gøre en forskel. Som de skriver, er det jo knap 25 millioner kroner, de har brugt mere. Jeg tror, det er en lodret løgn for at holde skindet på næsen. De ser ikke mig på festivalen i år, skriver han.

På Facebook har flere undret sig over, at priserne stiger 1. maj, når festivalen ellers lovede, at der ikke ville komme prisstigninger. Foto: Facebook

Det kan også blive sidste år, at Mette Wehner Andersen deltager i Tinderbox, selvom hun har været med alle øvrige år - og også allerede har købt billet til dette års udgave.

- Jeg har været derude alle år. Vi elsker Tinderbox. Vi er en hel flok, som har kolonihave ved siden af, så vi mødes, og det er blevet lidt af en tradition. Og det er også derfor, at vi har købt billet i år, for hvis vi ikke havde den tradition, så havde vi ikke købt billet. Det er helt sikkert. Men i år er måske også sidste år, vi gør det. Det overvejer vi meget kraftigt, siger Mette Wehner Andersen.

Tinderbox Festival bliver afholdt fra den 27. til 29. juni i Tusindaarsskoven i Odense.