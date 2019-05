Fynbo får konservativt mandat i Europaparlamentet

Den Konservative spidskandidat, Pernille Weiss, blev modtaget med klapsalver, da hun ankom til partiets valgfest på Christiansborg.

I festlokalet blev hun blandt andet modtaget af sine forældre, som hun omfavnede mens hun blev hyldet af forsamlingen.

Pernille Weiss afløser en anden fynbo som spidskandidat for Konservative, da Bendt Bendtsen valgte ikke at genopstille til Europaparlamentet.

Læs også Hønge i dilemma efter valgsejr: - Jeg kan da godt tale udenlandsk

- Det er flot for det danske demokrati, at man ikke skal være superkendt for at blive valgt til Europaparlamentet, sagde en tydelig rørt og glad Pernille Weiss.

De personlige stemmer er endnu ikke optalt, men da Pernille Weiss er spidskandidat for partiet er hendes plads i Europaparlamentet, så godt som sikker.

Gennem valgkampen har Konservative skiftevis været dømt inde og ude, men på trods af en tilbagegang i antallet af stemmer, har partiet altså sikret sig en plads i Europarlamentet, og det takker det konservative medlem af Europaparlamentet for.

- Kæmpe tak fra min side, sagde Pernille Weiss, da hun gik ind til den konservative valgfest, mens hun erkendte, at det havde været en hård valgkamp.

Jeg tror, at min krop er lettet, den har været på overarbejde Pernille Weiss, nyvalgt medlem af Europaparlamentet, Kons.

- Jeg tror, at min krop er lettet, den har været på overarbejde, forklarede Pernille Weiss.

Også den konservative partiformand, Søren Pape Poulsen, glæder sig over, at det lykkedes at få valgt en konservativ til Europaparlamentet, selvom stemmeslugeren, Bendt Bendtsen ikke valgte at genopstille.

- Vi vidste godt, at når Bendt Bendsten stoppede, var det en kæmpe udfordring. Jeg er så glad og taknemlig, siger Søren Pape Poulsen.

Pernille Weiss bliver som konservativt medlem af Europaparlamentet en del af den gruppe der hedder EPP, som er den kristendemokratiske gruppe i parlamentet. Og det er vigtigt for både Konservative og for Danmark, at der er valgt et konservativt medlem, mener Søren Pape Poulsen.

- Jeg er glad for at budskabet om, at hvis vi ikke var blevet valgt, så havde vi ikke haft et medlem af den største gruppe i Europaparlamentet. Det er vigtigt for partiet og for Danmark.

Læs også Solid valgdeltagelse Mange fynboer stemte til EP-valg

Pernille Weiss fik en hård start på valgkampen til Europaparlamentet, da hun i Berlingske Tidende gav et interview, hvor hun sagde, at EU skal styrke samarbejdet med Afrika, så europæiske virksomheder kan tiltrække den fornødne arbejdskraft. I den forbindelse sagde hun, at "ti millioner migranter var ikke noget, der skræmte hende". Den melding blev med det samme skudt ned af både partiformand Søren Pape Poulsen og politisk ordfører Mette Abildgaard.

Fra 1996 til 2004 sad Pernille Weiss i Fyns Amtsråd.