Fyns Politi efterlyser hærværksmænd

Fyns Politi beder offentligheden om hjælp til at identificere to unge gerningsmænd, der stod bag et omfattende hærværk i Vollsmose.

- De to unge smadrede mandag den 27. august 2018 overvågningskameraerne i alt 11 opgange i Bøgeparken, skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse.

De to hærværksmænd brugte et slagværktøj til at ødelægge kameraerne, og skaderne løber op i godt 45.000 kroner.

Læs også Hærværk lukker bibliotek: Hvor er forældrene henne?

- Selv om overvågningskameraerne blev ødelagt, så blev det alligevel sikret et par vellignende foto af de to gerningsmænd, skriver Fyns Politi.

Politiet håber, at offentliggørelsen af billederne nu vil føre til en identifikation af de to unge.

Fyns Politi kan kontaktes på telefon 114.

Foto: Fyns Politi