Fynsk BUPL-formand: Mulig lockout rammer alle forældre

Torsdag eftermiddag har BUPL holdt stormøde for tillidsrepræsentanter. Lockouten rykker tættere på og kommer til at ramme alle fynske familier med børn, der går i skole eller bliver passet, lyder det fra den fynske formand.

Torsdag eftermiddag skulle der oprustes for medlemmer af BUPL på Fyn. Til et stormøde i Odense kunne alle de fynske tillidsrepræsentanter få svar på, hvordan det hele højst sandsynligt kommer til at foregå, hvis der kommer lockout fra april.

Konflikten om nye overenskomster for offentlige ansatte nåede nemlig onsdag nye højder, da innnovationsminister, Sophie Løhde, varslede en omfattende lockout som modsvar til de faglige organisationers varsel om strejke.

Også KL's formand, Martin Damm (V), meddelte senere onsdag, at Kommunernes Landsforening også varslede lockout af de ansatte.

Derfor indkaldte BUPL, Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund, til stormøde for tillidsrepræsentanter på Fyn, så de sammen kunne gøre sig klar til den lockout, der rykker tættere og tættere på.

Og stemningen til mødet i Odense bar tydeligt præg af uvished. Da det handlede om strejke, var der tale om få udvalgte institutioner, som det ville ramme. Men med den omtalte og omfattende lockout, så kan det ramme alle.

- Det er først nu ved at gå op for dem (medlemmer af BUPL, red.), hvor stor konflikten egentlig er. Før har man tænkt, at det var en strejkevarsel, som ikke ramte så mange på Fyn, selvom alle er i konflikt, til nu at være en total lockout, siger Rikke Hunsdahl, der er formand for BUPL på Fyn til TV 2/Fyn og fortsætter:

- Det er man selvfølgelig rystet og chokeret over, men også rigtig klar til.

Fynske forældre bliver ramt

Formanden for BUPL på Fyn er ikke i tvivl om, at det kommer til at få stor betydning for de fynske forældre på Fyn, der kommer til at stå med børn, som de ikke kan få passet, hvis lockouten bliver en realitet.

- Sådan som KL melder ud lige nu, så er det 100 procent daginstitutioner og skoler, der bliver ramt. Vi har endnu ikke fået varslet i hånden, så vi kan ikke sige, hvilke undtagelser, der vil være for det, siger Rikke Hunsdahl.

Det betyder, at samtlige forældre på Fyn, der har børn i skole og i daginstitution ikke kan få deres børn passet Rikke Hunsdahl, formand for BUPL Fyn

- Det betyder, at samtlige forældre på Fyn, der har børn i skole og i daginstitution ikke kan få deres børn passet.

Alt tyder på lockout

Efter onsdagens udmeldinger ser det ikke ud som om, at der bliver særligt mange fynboer, der går uden om konflikten og konsekvenserne af den.

Lars Søgaard Jensen, der var formand for BUPL under seneste konflikt og nu er medlem af forretningsudvalget, som sidder med til forhandlingerne, er ikke i tvivl om, hvor det hele højst sandsynligt ender ud.

- Jeg synes, der er en ret stor risiko for det (lockout, red.), fordi der med den voldsomme lockoutvarsel fra i går, så er der ikke meget, der tyder på, at arbejdsgiverne i virkeligheden vil gå ind i dialog og finde en løsning, siger han til TV 2/ Fyn.

Uenige om lønstigninger

Forhandlingerne brød sammen sidst i februar, og siden har forhandlingerne fundet sted i Forligsinstitutionen, der til det sidste skal forsøge at lande en aftale og undgå en konflikt.

Parterne er blandt andet uenige om lønstigninger til offentligt ansatte, den betalte frokostpause og ikke mindst lærernes arbejdstid, der siden 2013 har været bestemt ved lov.