Fynske fodboldpriser uddeles: Top-komiker styrer showet

Komikeren Andreas Bo skal også i år sørge for at underholde de godt 500 gæster, som forventes til Fynsk Fodbold Award, og Peter A.G, og Gasolin'-kopibandet Peter og de andre kopier sikrer sammen med Hit Orchestra musikken, men det handler mest om fodbold.

Der uddeles priser i de fem kategorier; Årets Fynske Fodboldklub, Albaniprisen, Årets børne- og ungdomsklub, Årets Fynske leder, Årets Fynske Fodbolddommer og Årets Fynske Holdkammerat.

- Tidligere havde vi vores prisuddelinger spredt ud over hele året ved forskellige arrangementer, men vi syntes, at der var brug for mere opmærksomhed, og det har vi fået med Fynsk Fodbold Award i Otterup Hallerne, siger Claus Gramm Pedersen, der er administrationschef i DBU Fyn.

Her er de nominerede Årets Fynske Fodboldklub: S.f.B.

SSV Højfyn

Tarup/Paarup IF Årets Børne- og ungdomslub: OB

Kerteminde BK

Aarslev BK Årets Fynske Fodbolddommer: Mogens Hartmann

Edvard Kildegaard Hansen

Michael Larsen Årets Fynske Holdkammerat: Thomas Bording Pedersen, Hospitalets FK

Stefan Foged, FC Kurant

Chris Paw Hedelund, B67 Årets Fynske Fodboldleder: Robin Birch, Skamby BK

Lasse Mogensen, Hårslev BK

Peter Carstensen, Korup IF

Gasolin'-kopibandet Peter og de andre kopier skal sammen med Andreas Bo og Gnags-ikonet Peter A.G. underholde ved Fynsk Fodbold Award. Foto: PR