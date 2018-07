Gik Langeland rundt for at samle ind til børn - det går pengene til

71.378 kroner. Så meget fik Hans Hansen og Kenneth Tuelund Hansen samlet sammen ved at gå Langeland rundt. Nu skal pengene doneres.

De to venner Hans Hansen og Kenneth Tuelund Hansen brugte hele sidste uge på at gå Langeland rundt for at samle penge ind til syge børn.

I alt nåede de at gå 151 kilometer, og undervejs kunne man støtte deres fine formål ved at donere til den indsamling, der var hele formålet med gåturen.

Samlet set modtog de to venner lige under 900 donationer til indsamlingen, hvilket gav et slutresultat på 71.378 kroner.

Hans Hansen og Kenneth Tuelund Hansen har i facebookgruppen 'Vandretur for kræftramte børn' fortalt, hvad de mange penge skal gå til.

25.000 kroner skal bruges på lejetøj til børneafdelingen på OUH.

20.000 kroner skal gå til weekendophold til svært ramte familier med syge børn.

21.378.87 kroner går til et team, der tager ud til familier og laver alt klar, så terminalt syge børn kan sove ind i hjemmet.

Roserne vælter ind

De to venner får masser af ros for deres initiativ, der nu for tredje år har kastet penge af sig til velgørende formål.

Elizabeth Brink Hymøller skriver:

"Hvor er det bare godt gået af jer, kæmpe skulderklap. Og var det ikke for jer og jeres indsats de 6 dage, var der jo ingen som havde samlet ind til dette fantastiske formål pengene går til. I er bare for seje."

Ulla Petersen skriver:

"I er så seje altså...Godt gået gutter.."

Hans Hansen og Kenneth Tuelund Hansen, der begge kommer fra Assens, startede deres årlige gåtur for tre år siden. Sidste år samlede de 21.000 kroner ind.

- Vi købte legetøj, spil og bøger for dem. Det gav vi til alle børneafdelingerne. Det får smilet frem i børnene og forældrene, der har en rigtig hård hverdag, sagde Hans Hansen, da TV 2/Fyn gik med undervejs på årets tur.