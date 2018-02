Højresvingsulykke: Stadig ingen vidner har henvendt sig

Der er ingen vidner, der har henvendt sig i løbet af torsdag aften og natten til fredag. Det oplyser Fyns Politi, som er i fuld gang med at analysere de tekniske undersøgelser i forbindelse med højresvingsulykken, der torsdag morgen dræbte en 18-årig kvinde fra Odense.

I løbet af torsdag aften og natten til fredag er der stadig ingen vidner, der har henvendt sig til Fyns Politi for at forklare, hvad de så torsdag morgen i krydset ved Drejebænken i det sydlige Odense.

Det fortæller vagtchefen ved Fyns Politi Anders Furbo Therkelsen til TV2/ Fyn fredag morgen.

Politiet mangler vidner, der kan fortælle, hvad der egentlig skete torsdag morgen, da en 18-årig kvindelig cyklist fra Odense mistede livet i en højresvingsulykke.

Kvinden blev dræbt, da en lastbil ramte hende i krydset mellem Svendborgvej og Drejebænken klokken 9.40 torsdag.

Politiets undersøgelser og afhøringer har indtil videre dokumenteret, at lastbilen holdt for rødt lys med henblik på at svinge til højre, mens den dræbte holdt på cyklestien til højre for lastbilen for at køre lige ud.

Læs også Farvel Josi: Kammerater tog afsked med trafikdræbt 18-årig

Lyskrydset er netop lavet for at undgå højresvingsulykker. Derfor kan det konstateres, at der enten var grønt lys for lastbilen - og dermed rødt lys for cyklisten - eller omvendt, da ulykken skete.

De vidner som Fyns Politi gerne vil snakke med skal have været tilstede i lyskrydset samtidig med ulykken skete. Politiet kan kontaktes på telefon 1-1-4.

Vished efter teknisk undersøgelse

Fyns Politis undersøgelser har indtil videre vist, at cyklisten og lastbilchaufføren satte i gang i krydset samtidig. Men fredag formiddag vil der muligvis være nye spor fra den tekniske undersøgelse.

- Der manlger stadig at blive kigget på de sidste tekniske undersøgelser fra stedet. Det gør vi hurtigst muligt fredag morgen, så vi tidligt på formiddagen kan få noget afklaring, oplyser Anders Furbo Therkelsen.

Efter ulykken blev chaufføren, en ukrainsk mand, taget med på politistationen. Han er anholdt og opholder sig fortsat på stationen.

Viser politiets undersøgelserne, at lastbilchaufføren ikke har overholdt færdselsloven, og han har gjort sig skyldig i uagtsomt manddrab kan det komme til at betyde en bøde eller fængsel for ukraineren. Hvis det tværtimod viser sig, at han overholdt færdselsloven og dermed kørte over for grønt lys i krydset, får lastbilchaufføren højst sandsynligt en bøde for manglende agtpågivenhed.

Fyns Politi oplyser, at der fredag formiddag skal tages stilling til, om chaufføren skal fremstilles i grundlovsforhør.