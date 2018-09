Skud affyret mod hus: Hund vækker beboer

Natten til torsdag blev der affyret skud mod et hus i nærheden af Fynske Motorvej. Politiet leder efter spor i området.

Natten til torsdag fik Fyns Politi en anmeldelse om, at der var blevet skudt mod et vindue i et hus på Middelfartvej i nærheden af Fynske Motorvej i Spedsbjerg.

Det oplyser vagtchefen ved Fyns Politi, Ehm Christensen.

- Vi har fået en anmeldelse om, at der skulle være skudt ind i gennem et vindue. Og det er fuldstændig rigtigt, fortæller vagtshefen til TV 2/Fyn.

En mandlig beboer i huset vågner natten til torsdag ved, at hans hund gør og der bliver skudt mod et af husets vinduer.

Fyns Politi oplyser, at der ikke er nogen, der er kommet til skade under skyderiet.

Teknikere og betjente er torsdag formiddag i fuld gang med at undersøge huset og området omkring det. Der bliver blandt andet ledt efter spor efter skudepisoden.