Kritik af karatekonkurrence: - I kan ikke kalde det EM

Der må være tale om en kæmpe misforståelse. Der er ikke tale om et officielt EM i Odense Thomas Bjuring, formand for Dansk Karate Forbund.

Til næste år ved denne tid vil det vrimle med hvide dragter og farvede bælter i Odense. Her skal nemlig afholdes en karatekonkurrence for deltagere fra Europa.

Stævnet er blevet meldt ud af blandt andre Sport Event Fyn som EM i karate, men det mener Dansk Karate Forbund ikke, at de kan tillade sig at kalde det.

- Der må være tale om en kæmpe misforståelse. Der er ikke tale om et officielt EM i Odense, og det er selvfølgelig frygtelig ærgerligt, at sådan en information er blevet spredt, siger formand for Dansk Karate Forbund, Thomas Bjuring.

Ifølge Thomas Bjuring skal man være en del af blandt andet forbundene World Karate Federation og Den Internationale Olympiske Komité for at kunne få tilladelse til at titulere konkurrencen EM.

Det bliver et spørgsmål, om tolkning af ord, om det er et officielt eller uofficielt EM Jakob Staun, forretningschef for Sport Event Fyn.

Sport Event Fyn afviser dog kritikken.

- Det bliver et spørgsmål om tolkning af ord, om det er et officielt eller uofficielt EM, siger forretningschef for Sport Event Fyn, Jakob Staun.

Han vil dog fremover være mere præcis i den måde konkurrencen bliver omtalt.

- Det, jeg tænker, vi kan gøre for at imødekomme den forvirring, der er opstået, er, at vi kan referere til det mesterskab, vi skal afholde i Odense, som et WUKF EM i karate.

Forskellige forbund

Det er United Karate of Denmark, der under World Union of Karate-Do Federations (WUKF) skal afvikle stævnet til oktober næste år.

Modsat har Dansk Karate Forbund tilknytning til World Karate Federation (WFK), der er tildelt anerkendelse af den Internationale Olympiske Komité (IOC).

- For at kunne konkurre om det, der hedder officielle titler, så kræver det, at man er en del af blandt andet Dansk Idrætsforbund og Dansk Karateforbund, siger Thomas Bjuring og fortsætter:

- Det her, det er nogle folk, der har valgt at lave et stævne og så kaldt det et Europa Mesterskab efterfølgende.

Jakob Staun er opmærksom på forskellen mellem WFK og WUKF.

- I Odense er der en stærk klub, som er medlem af United Karate of Denmark, der er kommet til os med et tilbud om, at være værter for et Europa Mesterskab i WUKF-regi. Derfor har vi meldt ud, at det er et EM i WUKF-regi, siger han.