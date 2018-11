Porno på teatret: Ingen nøgne kroppe - kun lyden af et blowjob

Vanen tro byder Teater Momentum i Odense i år på en juleforestilling. Der er mulighed for at tilkøbe julefrokost, så et firma eller en flok venner kan få en fornøjelig aften sammen. Men i år er der langt til traditionel julespas med nødder og klokkeklang. Der er nemlig porno på tapetet.

Foto: Bobby Mandrup

For lidt snak om porno

Instruktør og kunstnerisk leder på Teater Momentum vol.12, Anna Andrea Malzer, mener nemlig, at vi bør tale meget mere om porno.

Jeg er af en generation, hvor de fleste af os ser porno, men vi snakker ekstremt lidt om det. Anna Andrea Malzer, kunstnerisk leder af Teater Momentum vol. 12

- Jeg er af en generation, hvor de fleste af os ser porno, men vi snakker ekstremt lidt om det. Så i min sæson som instruktør her på Teater Momentum, så vil jeg gerne lave teater om nogle de emner, som vi har tæt inde på livet, men som vi er dårlige til at snakke om, siger Anna Andrea Malzer og fortsætter med et bud på, hvorfor det er svært at tale om porno:

Mange af os har haft vores første seksuelle oplevelse med porno og ikke med en anden krop. Jeg tror, at det har påvirket vores opfattelse af rigtig sex med et andet menneske. Anna Andrea Malzer, kunstnerisk leder af Teater Momentum vol. 12

- Dels fordi det er privat, selvfølgelig. Men jeg har nemmere ved at snakke om sex med et andet menneske end at snakke om porno. Det er måske fordi, at vi i pornoen giver slip på nogle lyster, som føles forbudte, men når man åbner op og snakker om det, så har mange af os de samme præferencer, siger Anna Andrea Malzer.

Også skuespiller Sebastian Aagaard-Williams mener, at det er vigtigt at kunne tale åbent om porno.

- Der er så meget skam og stigmatisering omkring det. Det er nice at få pillet væk. Så må folk ellers gøre, hvad de vil i deres eget liv, siger han.

Foto: Bobby Mandrup

Det er jo meget angstprovokerende at sætte sig ned og se porno med 80 mennesker. Derfor arbejder vi med indre billeder. Anna Andrea Malzer, kunstnerisk leder af Teater Momentum vol. 12

Internetporno frem for en rigtig krop

Der vil muligvis sidde nogle blandt publikum, som får lidt røde ører eller kinder undervejs i forstillingen. Det er trods alt ikke hverdagskost at se en forestilling om porno med sine kollegaer. Men ifølge Teater Momentum er det vigtigt at bringe det tabuiserede emne frem i lyset.

- Min generation er vokset op med den frie internetporno. Mange af os har haft vores første seksuelle oplevelse med porno og ikke med en anden krop. Jeg tror, at det har påvirket vores opfattelse af rigtig sex med et andet menneske og fortsætter:

- Vi er i en tid, hvor der er sket den her nye ting for os, men vi har ikke rigtigt fået reflekteret over det. Det er kunstens opgave, synes jeg. At reflektere over den måde, vi er mennesker på, siger Anna Andrea Malzer.

Vi så porno sammen i en uge

Manuskriptet til Porno er skabt af Skrivekollektivet, der består af syv unge dramatikere. For at skrive stykket satte de sig ned i en pornobiograf i syv stive dage for at se porno sammen. Det var en usædvanlig oplevelse.

- I starten var det ekstremt angstprovokerende at se porno sammen og snakke om det. Så blev vi lammede, og så blev vi frie.

- Den fornemmelse håber jeg, at publikum også vil få. At gå fra at tænke: "Åh gud, det her kan jeg slet ikke være i" til at kunne acceptere det og derefter kunne reflektere og snakke om det, siger Anna Andrea Malzer.

Instruktør Anna Andrea Malzer, kunstnerisk leder på Teater Momentum vol. 12 Foto: Morten Albek

Lyden af et blowjob

Selvom stykket handler om porno, så er det ikke et pornografisk stykke med sex og nøgne kroppe. Stykket er en blanding af nycirkus, dans, akrobatik og sketches.

Vi har for eksempel lyden af et blowjob med. Altså kun lyden, der er ingen, der rører ved hinanden. Anna Andrea Malzer, kunstnerisk leder af Teater Momentum vol. 12

Det er dog et stykke, der gerne må virke pirrende, så Teater Momentum har brugt andre metoder for at få billeder frem inde i publikums egne hoveder.

Foto: Bobby Mandrup

- Vi har arbejdet meget med lyd. Vi har for eksempel lyden af et blowjob med. Altså kun lyden, der er ingen, der rører ved hinanden. Det er ret vildt at sidde der sammen med en masse andre, og vi har allesammen det samme indre billede, siger Anna Andrea Malzer.

Udsigt til masser af publikum

Interessen for forestillingen Porno overgår alle tidligere forestillinger på Teater Momentum, hvor en forestilling typisk trækker 1.500-2.000 gæster til.

- På vores Facebookevent er der lige nu 12.500 tilmeldte. Det har der aldrig været på et teaterstykke før, tror jeg. Det er mennesker fra hele verden, der har søgt på ordet porno og så tilmeldt sig.

- Så det er ret absurd set i kontrast til, at der er mange, som siger, at den forestilling tør jeg ikke gå ind og se. Når nogen siger det, så er det, fordi de gerne vil ind og se den, siger Anna Andrea Malzer.

Tiden vil vise, hvor mange gæster der dukker op fra for eksempel Mexico, hvor en del af tilmeldingerne kommer fra. Der er plads til 80 gæster per forestilling.

Ensemblet består af skuespillere Amira Jasmina Jensen, Mohamed Ali Osman, Sebastian Aagaard-Williams og Simon Kongsted samt danser Camilla Schnack Tellefsen.

Stykket Porno spiller på Teater Momentum fra den 24.11 til den 22.12.2018.

Foto: Bobby Mandrup