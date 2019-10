Nej til fattighjælp: - Ingen vil opleve ringere service

Salg af flere byggegrunde, færre på overførselsindkomst og 65 millioner kroner i plus på bundlinjen.

Det var udgangspunktet, da Nordfyns Kommune søgte om penge fra statens særtilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner - den såkaldte fattighjælpspulje.

Det blev da også til et nej fra Social- og Indenrigsministeriet, der fordeler millionerne, og således nul kroner til den nordfynske kommunekasse.

Det ville ellers have været et kærkomment tilskud i forhold til næste års budget, mener kommunens borgmester, Morten Andersen (V).

- Jeg har lige indkaldt til næste omgang af de politiske forhandlinger, og der havde det været rart, at der havde været nogle ekstra millioner at kunne prioritere til eksempelvis velfærd.

Ingen vil få ringere service

Morten Andersen garanterer da også, at kommunen på trods af den manglende fattighjælp ikke går rabundus:

- Der er ikke nogen borgere, der vil opleve en ringere service næste år, siger borgmesteren og siger, at kommunen ikke er presset som andre kommuner.

- Vi mener vi er udfordrede på mange områder i forhold til det at drive Nordfyns Kommune, men sammenholdt med andre kommuner er det ikke i samme omfang. Det må jeg jo tage det som et udtryk for, at det er derfor, vi ikke har fået del i puljen, siger Morten Andersen.

Morten Andersen håber, at det var sidste år, kommunerne skulle søge særtilskud, og han ser frem til 2021, hvor en ny udligningsreform træder i kraft.

- Så vil midlerne forlods være fordelt anderledes.

I Nordfyns Kommunes ansøgning til Social- og Indenrigsministeriet blev der blandt andet argumenteret med en demografisk udvikling i retning af flere ældre.

Nej vil næppe betyde noget

Også i Faaborg-Midtfyn Kommune blev det til et stort rundt nul fra fattighjælpspuljen.

Her havde man søgt 25 millioner kroner, men den nedslående besked bliver heller ikke på sydfyn en bombe under økonomien.

- Vi har valgt, fordi det er så usikkert som det er, at lade være med at regne det ind i vores budget.

- Konkret kommer det næppe til at betyde det store, siger borgmester Hans Stavnsager (S).

Omvendt ville et tilskud kunne have betydet, at man kunne pille planlagte besparelser ud af budgettet.

- Det er specielt kernevelfærd. Det er ældreområdet. Det er børn. Det er folkeskolen. Det er noget, der fylder noget i et kommunalt budget.

- Havde vi fået flere penge, var det der, vi havde brugt dem.

På landsplan har 62 af landets 98 kommuner søgt om penge fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner.

