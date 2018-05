Katten ville vælge dig: Frivillige løser kattepine

Antallet af frivillige der plejer katte for dyreinternater er steget gevaldigt. Uden dem ville Inges Kattehjem i Odense være nød til at afvise flere katte end de gør.

De fynske kattehjem melder om fulde huse og antallet af hjemløse katte vokser støt.

Den gode nyhed er, at stadig flere vælger at blive plejefamilie for de katte, der ellers ikke har de bedste fremtidsudsigter.

En af dem, som bringer lidt solskin til de katte, der har brug for et hjem er Jette Madsen. Hun har gennem ti år været plejemor for katte. Det har hun ikke kun gjort for at aflaste dyreinternatet, men også for sin egen skyld..

- Jeg ville ikke være foruden. At se de helt små killinger vokse op til at blive nogle livlige, frække små uldtotter. Det er fantastisk, siger Jette Madsen.

Plejefamilierne er blevet flere

Jette Madsen er ikke alene om, at plejemor. Således er antallet af plejefamilier på landsplan siden 2014 steget til mere end det dobbelte, så der i dag er mere end 400, der ønsker at gøre en indsats for katte uden et hjem.

Hos folkene hos Inges Kattehjem på Søndre Boulevard i Odense er de glade for den ekstra, frivillige hjælp. Her er der brug for hjælp til, at få passet de mange herreløse katte, katte med killinger og syge katte.

- På et tidspunkt sidste år havde vi omkring 75 killinger plus deres mødre i pleje på en gang. Dem ville vi slet kunne tage ind, hvis ikke vi havde vores plejefamilier. Så ville være nød til at afvise mange flere, siger Christina Ilsøe, som leder Inges Kattehjem.

Hvis du har lyst til at blive frivillig plejefamilie for katte, kan du læse om det, hvordan man bliver det på Dyrenes Beskyttelses hjemmeside.

